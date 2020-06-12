有政戲online︰港府今年擬復辦國慶煙花匯演　疫情發展成關鍵

▲ 港府今年擬復辦國慶煙花匯演。（資料圖片）

去年是國慶70周年，港府原本打算大肆慶祝，但由於反修例風波爆發，故最終決定取消一連串的慶祝活動，包括國慶煙花匯演。事隔一年，本港社會氣氛稍為緩和，港府今年亦擬復辦國慶煙花匯演。但有政界中人指，國慶活動能否「再出發」，仍要視乎新冠肺炎疫情發展，一旦如專家預測於中秋後爆發第二波，限聚令將會從嚴實施，到時照舊搞煙花匯演，市民亦可能無法現實觀賞，只能看電視直播了。

傳流螢翻查資料，去年是回歸以來，第三次取消國慶煙花匯演。第一次是2013年，由於2012年國慶日發生南丫海難，故港府翌年取消了一年一年的國慶煙花匯演；第二次是2014年，由於當時爆發佔領運動，所以煙花匯演再一次被取消；第三次是2019年，由於反修例風波以來，大批市民持續上街遊行示威、舉行集會，警民之間更多次發生暴力衝突事件，康文署以整體公眾安全考慮取消煙花匯演。

康樂及文化事務署昨發出新聞稿，邀請有意贊助2020年國慶煙花匯演的機構，於本月26日或以前遞交申請。換言之，港府正籌備國慶工作了。

不過，政府抗疫專家顧問兼港大醫學院院長梁卓偉昨日出席新聞行政人員協會舉辦的講座時，提到本港首波疫情已接近過去，但第二波幾乎必然發生，按過去流感高峰期推算，料秋冬最為高危，尤其在中秋後。今年中秋與國慶同日，未知疫情下國慶煙花匯演能否如期舉行，成為最大的不確肯因素。

值得留意的是，日本解除防疫緊急狀態後一星期，當地的煙花公司聯合於本月初晚在全國47個都府縣，曾同步舉行了一場該國史無前例的5分鐘「短版」煙花匯演，希望鼓舞群眾，掃走疫災晦氣後重展歡顏。未知香港市民，到時又會賦予咱家煙花匯演一個同樣的意義？