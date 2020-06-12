旺角、銅鑼灣有人聚集　許智峯銅鑼灣被捕

▲ （香港警察Facebook）

《逃犯條例》恢復二讀至今1年，當日立法會一帶出現衝突，是反修例風波中首次動用催淚彈。有網民趁衝突發生一年，於今日（12日）號召在多區集會，旺角及銅鑼灣均有人群聚集，其中民主黨立法會議員許智峯，於銅鑼灣被捕。

許智峯約晚上9時被捕，他雙手被反手綁上索帶，由警員押上警車。

另外，警方指晚上8時許，旺角朗豪坊外及銅鑼灣一帶，分別有人集結叫囂，警方正加強巡邏及截查可疑人士，避免有人伺機犯事，如有任何人嘗試以身試法，必定果斷執法。

責任編輯：陳宛彤