旺角、銅鑼灣有人聚集 許智峯銅鑼灣被捕 政治 21:17 2020/06/12 分享： 熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 ▲ （香港警察Facebook） 《逃犯條例》恢復二讀至今1年，當日立法會一帶出現衝突，是反修例風波中首次動用催淚彈。有網民趁衝突發生一年，於今日（12日）號召在多區集會，旺角及銅鑼灣均有人群聚集，其中民主黨立法會議員許智峯，於銅鑼灣被捕。 許智峯約晚上9時被捕，他雙手被反手綁上索帶，由警員押上警車。 另外，警方指晚上8時許，旺角朗豪坊外及銅鑼灣一帶，分別有人集結叫囂，警方正加強巡邏及截查可疑人士，避免有人伺機犯事，如有任何人嘗試以身試法，必定果斷執法。 責任編輯：陳宛彤 相關文章 港九多區示威四起 截至晚上9時警方共拘捕逾360人 22:38 2020/05/27 港九多區示威四起 截至晚上9時警方共拘捕逾360人 民陣下周一發悼念活動 紀念太古廣場墮樓示威者 17:34 2020/06/09 民陣下周一發悼念活動 紀念太古廣場墮樓示威者 中環大批示威者非法集結堵路 警方拘捕53人 00:28 2020/06/10 中環大批示威者非法集結堵路 警方拘捕53人 遊行集會 警務處 逃犯條例