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保就業首批工資補貼今日發放　共收39萬宗申請

社會 22:15 2020/06/12

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保就業首批工資補貼今日發放，共收到39萬宗申請。（資料圖片）

政府今日（12日）起向首批合共4.95萬名僱主及自僱人士申請者發放「保就業」計劃第一期工資補貼。計劃由5月25日起接受申請，至今日下午6時，共收到約16萬名僱主及約23萬名自僱人士的申請。
 
政府發言人指，就僱主而言已完成處理當中2.55萬份申請。首批獲發工資補貼的僱主當中，98%是聘請不足50名僱員的中小微企，補貼總額涉及約48億元。

獲批第一期工資補貼的僱主已承諾於6月至8月不會裁員，亦會將補貼全數用於支付員工薪酬。

另外，首批成功申請一筆過資助的2.4萬名自僱人士亦會在今日陸續在其指定銀行賬戶收到7,500元資助，涉及約1億8千萬元。

「保就業」計劃第一期工資補貼的申請會在6月14日（周日）午夜截止。

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責任編輯：陳梓蔚
 

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