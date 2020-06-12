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林鄭：爭取延長產假至14周的法例　提早一年於今年底前生效

政治 23:05 2020/06/12

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（林鄭月娥Facebok圖片）

特首林鄭月娥在facebook公布指，勞福局稍後會正式知會立法會，修訂法定產假由10星期增加到14星期的《2019年僱傭(修訂)條例草案》，提高其資助金額上限，讓較高薪的婦女可全額受惠；並確保局方盡量爭取提早一年，即在今年年底前生效。

林鄭月娥表示，立法會在今年頭五個多月只通過了兩項法例。但留意到在本周的會議，則一口氣通過了六條法例，希望立法會在七月中暑假休會前，能完成其他的立法工作，包括延長法定產假至14周的條例。

她說，有關條例將由政府承擔額外四星期產假的薪酬，僱主可向政府申領發還向其女性僱員支付的額外薪酬，以36,822元為上限。

但知悉部份立法會議員、勞工和婦女團體，向勞福局局長羅致光提出兩個訴求，一是提高由政府支付的薪酬上限，讓較高薪的婦女可全額受惠；二是盡快落實14周產假的措施，而非原定的明年年底才生效。

林鄭表明，已同意有關回應，讓更多準媽媽可以享有延長產假，陪伴她們的初生嬰兒，和更好地恢復體力。勞福局稍後會正式知會立法會政府的修訂。至於執行時間上，她亦透露已要求局方應盡量參考近日推行「保就業」計劃的經驗，爭取提早一年，即在今年年底前生效。

她又說，作為香港首位女特首，很高興能在任內推動婦女的發展和權益，在此向每一位將為人母的女士，送上最誠摯的祝福！

責任編輯：李淇    

就業 產假 立法會 羅致光 林鄭月娥

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