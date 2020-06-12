【鸚鵡來襲】天文台：一號戒備信號會維持一段時間　明或考慮改發三號風球

▲ 天文台指明天因風勢將增強，海上將現湧浪，提醒巿民在戶外活動可能會受天氣影響。(曾耀輝攝)

天文台已在晚上8時20分發出今年首個一號戒備信號。天文台今晚表示，熱帶低氣壓「鸚鵡」在晚上已增強為熱帶風暴，預計星期日最接近本港。在晚上11時，「鸚鵡」集結在香港之東南偏南約650公里，即在北緯17.2度，東經117.3度附近，預料向西北移動，時速約22公里，移向南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸。



天文台指，過去數小時，「鸚鵡」穩定地向西北方向移動，並有所增強。按照現時預測路徑，「鸚鵡」會在明日（13日）日出前與香港保持一段距離，一號戒備信號會維持一段時間，預料明日日間本港風勢會逐漸增強，海有湧浪，屆時天文台會視乎本港風力情況，考慮發出三號強風信號，即屆時本港近海平面處現正或預料會普遍吹強風，持續風力達每小時41至62公里，陣風更可能超過每小時110公里。提醒市民應留意星期六及星期日的戶外活動可能會受天氣影響。

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天文台又預計，「鸚鵡」在明天晚上8時會升級為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速達每小時90公里；而周末期間廣東沿岸天氣亦會逐漸轉壞；而至周日本港多雲，有狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，吹6至7級東至東南強風，初時離岸及高地間中8級烈風；最高及最低溫度分別為30度和26度；相對濕度達75%至95%。而下周一開始，風勢漸趨和緩，下周三起部分時間有陽光，有幾陣驟雨。

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不少市民關心天文台會否懸掛8號風球，按天文台網頁資料，懸掛8號風球即香港近海平面處現正或預料會普遍受烈風或暴風吹襲，持續風力達每小時63至117公里，且風勢可能持續。簡而言之，如按天文台預料周日吹6至7級強風，即平均風速達約每小時52至62公里，未達8號風球水平。不過，風勢存在變數，聯合國颱風委員會氣象專家、「地下天文台」台長方志昨亦指出，預測8號風球跟預測暴雨一樣，不能說得太遠，最多12小時。

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記者：楊玉珠 陳梓蔚