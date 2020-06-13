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【鸚鵡來襲】本港風勢逐漸增強　天文台料下午2至4時改發三號強風信號

社會 10:15 2020/06/13

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天文台料下午2至4時改發三號強風信號

天文台昨晚8時20分發出今年首個一號戒備信號。熱帶風暴「鸚鵡」集結在香港之東南偏南約420公里。天文台表示，今日下午稍後本港風勢會逐漸增強，預料會在下午2時至4時改發三號強風信號。

天文台表示，在上午10時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港之東南偏南約420公里，即在北緯18.9度，東經115.9度附近，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸，並繼續增強。按照現時預測路徑，下午稍後本港風勢會逐漸增強，天文台會在下午二時至下午四時改發三號強風信號。鸚鵡的外圍雨帶正影響廣東沿岸，海面亦有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

不少市民關心天文台會否懸掛8號風球，按天文台網頁資料，懸掛8號風球即香港近海平面處現正或預料會普遍受烈風或暴風吹襲，持續風力達每小時63至117公里，且風勢可能持續。簡而言之，如按天文台預料周日吹6至7級強風，即平均風速達約每小時52至62公里，未達8號風球水平。不過，風勢存在變數，聯合國颱風委員會氣象專家、「地下天文台」台長方志早前亦指出，預測8號風球跟預測暴雨一樣，不能說得太遠，最多12小時。

【天氣預報】氣象專家引預報風暴6至7成機會近掠本港　天文台料周日及周一天氣轉壞

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責任編輯：林卓昕

天文台 暴雨 颱風

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