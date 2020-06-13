【生命鬥士】獲暖心物理治療師鼓勵勇敢步行　3歲小鐵漢學習跟「新拍檔」共處

▲ 3歲小鐵漢由抗拒到勇敢步行，慢慢適應心臟起搏器，也獲得暖心物理治療師鼓勵。

3歲小鐵漢Kansas患有先天性心臟病，上月27日接受第4次手術成功換了機械心瓣，其後因心率不正再緊急做心臟起搏器植入手術。小鐵漢媽媽於社交媒體講述兒子由抗拒到勇敢步行，慢慢適應心臟起搏器，也獲得暖心物理治療的師鼓勵。

小鐵漢願意慢慢行和企

小鐵漢媽媽Doris昨晚（12日）於Facebook專頁「小鐵漢媽媽」發帖，分享兒子手術後在醫院的進展。她指小鐵漢原本很抗拒步行和企，不過他近日已鼓起勇氣嘗試跟「新拍檔」心臟起搏器共處。

她表示物理治療師哥哥溫柔的鼓勵小鐵漢︰

唔洗怕，好似超人咁，企直，行幾步，你覺得攰我就抱住你，唔會跌。

▲ 小鐵漢站在病床旁，開始肯行和企。（圖片來源︰小鐵漢媽媽fb）

在物理治療師哥哥耐心的鼓勵下，小鐵漢的信心更大，願意慢慢行和自己企。小鐵漢似乎滿意自己的進步，媽媽指︰

小鐵漢行完幾步，說要『話俾爸爸聽』，事後不忘拍張醒神照給爸爸看。

爸爸買玩具等兒子出院

小鐵漢與爸爸Jayco關係親密，媽媽笑指當小鐵漢做到成功的事時，就會「吩咐」媽媽告訴爸爸。另一方面，愛子深切的爸爸已經買了一堆騎士龍戰隊，只要小鐵漢每天有進步，便送他一個作獎勵。Doris寫道︰

小鐵漢你要快點回家喔，這樣爸爸才肯收手……

▲ 媽媽分享小鐵漢在病床上的甜笑照。（圖片來源︰小鐵漢媽媽fb）

她分享小鐵漢站在病床旁的醒神照，還有一張甜笑的照片，小鐵漢看來精神不俗。

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責任編輯︰駱秀玲