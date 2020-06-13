【男神封盤】靚湯心穎因港姐結緣成好友　湯洛雯愛情事業全取代黃心穎

▲ 湯洛雯在愛情與事業也「取代」了黃心穎。

2019年4月，許志安與黃心穎爆出「安心偷食」後，被背叛的馬國明仍處處維護黃心穎，獲網民封為「絕佳荀盤」。事隔一年多，男神馬國明被傳媒拍到現身「靚湯」湯洛雯香閨，事後二人在IG大方認愛。巧合地，「靚湯」湯洛雯在愛情與事業也「取代」了黃心穎。

因港姐結緣成好姊妹

靚湯與黃心穎因同屬2012年度香港小姐而認識，當時靚湯卻大熱倒灶，只獲頒贊助商的「旅遊大使獎」和「美麗昇華大使獎」，而黃心穎則奪得香港小姐亞軍。

二人同樣獲公司力捧，2013年，靚湯在處境劇集《愛·回家》裡飾演「李思思」一角而為人熟悉，形象入屋。

黃心穎在履行港姐工作後，即獲TVB安排在演出重要角色，成為TVB力捧小花。

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▲ 靚湯曾為心穎策劃生日Party。（取自湯洛雯IG）

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性格爽朗的靚湯與黃心穎相當投契，而黃心穎的30歲校服生日派對也是由靚湯一手策劃，當時黃心穎也在IG配文：「感動係...當你覺得要搞party好stressful、又要開工又無時間plan嘅時候、有個人同你講、『30歲喎、big birthday 黎㗎、我幫你搞喇！』多謝呢位湯洛雯小姐、love ya girl !」

工作接替黃心穎

同是港姐出身的靚湯與黃心穎工作種類非常相似，一齊曾任《學是學非》主持，在「安心偷食」曝光前，靚湯與黃心穎更在劇集《丫鬟大聯盟》中任雙女主角，在出席宣傳活動時更以姊妹Pose合照。

後來「安心偷食」爆出，黃心穎形象崩壞，TVB為保《法證先鋒IV》能在內地順利播出，決定斥巨資重拍，而黃心穎所演的女記者徐意一角就改由湯洛雯飾演。

▲ 湯洛雯、黃浩然與鮑起靜到台灣補拍。（Instagram圖片）

由於當時《法證先鋒IV》已完成半年的拍攝，湯洛雯只能被要求在一段極短時間內補拍所有相關戲份。

湯洛雯接受TVB訪問時接示：「我與大部分的演員不同，他們拍了半年，我就超短時間內拍完，雖然好像是賺了，但一開始時我很不習慣，感到壓力非常大。」

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