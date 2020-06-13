【鞋底播毒】廁所水管破裂糞水污染環境　疑居民回家無換鞋4家庭共8人確診

▲ 廁所水管破裂糞水污染環境，疑居民回家無換鞋播毒，內地4家庭共8人確診新冠肺炎。

新冠肺炎疫情仍未平息，廣州近日出現社區感染事件，當地一幢住宅早前有居民確診，但由於該住戶的廁所排污管破裂，導致病毒隨糞水流到地面污染環境，懷疑有居民回家後沒有及時換鞋，令病毒在家中傳播，最終4個家庭共8人確診。

病毒疑經鞋底傳播

廣州市疾病預防控制中心副主任袁俊昨日（12日）在新聞發布會表示，當地社區內一幢住宅最初有1家2口確診新冠肺炎，後來再其他住宅陸續出現確診個案，有3個家庭共6人染疫，但追查感染源頭時，發現他們與早前2位確診病人無直接接觸。

檢疫人員調查後發現，在首2名患者住所廁所中發現病毒，又觀察到廁所外的排水管有有一個10厘米的破洞，令糞水經破損的管道流到地面，加上下雨令糞水流入其他地勢較低的住宅，令附近地面滿布糞水，將病毒擴散。

袁俊又指，檢疫人員亦在患者的鞋底以及單車輪胎等發現病毒，相信他們回家沒有換鞋，病毒可能經鞋底帶到家中。

鞋底細菌比廁所多3倍

美國亞利桑那大學（University of Arizona）的研究指出，鞋底藏有大量致病細菌，每平方英寸有約數十萬的細菌，實驗中約96%的鞋底被驗出含有來自糞便的大腸桿菌！休士頓大學（University of Houston）的研究亦指出，鞋底的「困難梭狀芽孢桿菌」比馬桶座墊上的高3倍。這種細菌存活能力強，會引起腹瀉問題。

醫生建議入屋前先消毒鞋底

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，想清潔鞋子，可於入屋前脫鞋，往鞋底噴70%消毒火酒；亦可把鞋拿入屋後以番梘及清水沖洗鞋底；或於門口放置浸過1:99稀釋漂白水的毛巾，進屋前踩上殺菌。

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責任編輯：羅嘉欣