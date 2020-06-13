【新冠肺炎】消息：瀝源邨祿泉樓再有一名35歲男子初步確診　右邊肺炎

沙田瀝源邨祿泉樓繼昨日有一名58歲女子確診後，消息指，該棟大廈再錄得一宗初步確診個案，涉及一名35歲男子，他於本月4日入院，鼻咽樣本和唾液樣本檢測一度呈陰性，其後氣管鏡檢查才呈陽性確診。祿泉樓早前累計已有8宗確診個案。

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中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌證實上述初步確診個案，透露該名男子本月4日因發燒由火炭駿洋邨檢疫送往威爾斯醫院，其右邊肺有發炎情況，但檢測其上呼吸道、唾液、糞便樣本，多次呈陰性，因其持續發燒不退，加上肺炎故為其做氣管鏡，最終檢測結果為陽性，目前情況穩定，正以蛋白酶抑制劑及干擾素為其治療。

該男子為祿泉樓首對確診夫婦居於8樓的鄰居，他與兩名兄弟同住，早前都一同送往駿洋邨隔離，兩兄弟日前也曾發燒，同樣曾安排送入威爾斯醫院，但兩人其後退燒，故送返駿洋邨，現因其兄弟確診，料將再次需接受檢測。

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許樹昌指，祿泉樓近日再新增兩宗確診個案，均沒有進入社區，故認為社區帶來再次爆發風險低。

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記者：楊玉珠