【男神封盤】筍盤馬國明情歸湯洛雯　一文重溫馬明4段情史

▲ 男神馬國明再度封盤。

昨晚（6月12日），馬國明與湯洛雯被爆已拍拖近兩個月，馬國明更被媒體並拍下到湯洛雯香閨密會。之後，馬國明與湯洛雯雙雙在個人社交平台認愛，獲網民熱烈祝福，大讚二人登對。馬國明自去年捲入安心事件後，終覓得真愛，真是可喜可賀！

馬國明形象正面，一向被視為圈中筍盤，雖然多年來傳出不少緋聞，但在湯洛雯之前，他入行後真正認愛的只有胡定欣及黃心穎，對感情事處理非常認真。此外，馬國明另有兩大緋聞女友非常為人熟悉，現在就重溫男神馬明的情史！

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▲ 馬明與靚湯拍拖！（Instagram圖片）

1. 胡定欣

馬國明自入行後首個公開承認的女朋友便是胡定欣，二人早於2002年拍攝劇集《衝上雲霄》時認識，之後因合作節目《舞動奇跡2》時開始熟稔，並因有時收工後一起回家而展戀情。

可是二人因性格不合，拍拖僅維持1年便分手。二人再見亦是朋友，至今仍維持友好關係，即使在2018年於劇集《宮心計2深宮計》合演舊情人有親密戲，二人都不尷尬。

去年發生安心事件後，網民更希望不論身份地位都非常匹配的二人復合。

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▲ 馬國明入行後首個認愛的女友是胡定欣。（《宮心計2深宮計》劇照）

2. 黃心穎

繼胡定欣後，馬國明第二個認愛的女朋友便是黃心穎。黃心穎初出道的首套劇集《On Call 36小時II》便與馬國明合作，當時女方就表示馬明是她的偶像。

二人因拍攝劇集《為食神探》變得熟絡，並被多次拍到約會，但卻沒承認戀情。之後，他們一同參加黃心穎姐姐的婚禮，亦有一同出席不同場合，慢慢默認了戀情，更不時傳出婚訊。

可是正當二人成為公認的一對時，去年4月黃心穎被爆偷食人夫許志安，「安心事件」轟動全城。二人戀情告吹，大方馬國明強調對心穎沒有記恨，稱二人並非仇人仍是朋友。

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▲ 馬國明與黃心穎曾到談婚論嫁的階段。（Instagram圖片）

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3. 唐詩詠

馬國明與唐詩詠一直以兄妹相稱，但就有指馬明一直很喜歡唐詩詠，只是對方先後有男友崔建邦及洪永城。

二人在《白色強人》中合演夫妻，被網民力推現實都應走在一起，但二人都強調只是好朋友。不過這段緋聞戀情，相信將隨馬國明與湯洛雯相戀而正式告終。

▲ 馬國明與唐詩詠一直以兄妹相稱。（Instagram圖片）

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4. 曾華倩

其實馬國明入行後首個緋聞女友，是較他年長8年的曾華倩。

2005年，二人被拍到於酒店談心，更在女方家過夜，當時有傳二人的姊弟戀，因曾華倩的兒子反對而令戀情不了了之。

馬明曾稱讚曾華倩是非常好的女仔，自己亦很欣賞她。

▲ 曾華倩與馬國明曾傳出姊弟戀。（微博圖片）

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