【新冠肺炎】北京新發地市場砧板驗出新冠病毒　當局宣佈緊急休市逾萬商戶須檢測

▲ 北京新發地市場砧板驗出新冠病毒，46人確診當局急封11個屋苑。

新冠肺炎全球大流行，近日內地疫情出現反彈，其中北京連續2日出現本地確診個案，患者曾經前往當地一個批發市場，當局其後在該市場的砧板上檢出病毒，當局隨即在周六（13日）淩晨宣佈市場暫時休市，全部商戶和員工將會接受病毒測試，已有45人檢測呈陽性。

市場砧板驗出新冠病毒

根據內地媒體報道，北京於11日和12日共新增3宗新冠病毒確診個案，3名患者都到過當地豐台區的「新發地批發市場」。當局對市場的商品及設備進行檢測，在切割進口三文魚的砧板上驗出新冠病毒。北京市豐台區市場監管局和豐台區衛健委發公告，市場於（13日）凌晨3時起休市，全面清潔消毒。

45人對病毒檢測呈陽性

新發地市場董事長張玉璽表示，涉及的9名員工，已接受檢測，結果均呈陰性，正接受隔離觀察。而市場所有商戶及員工亦將接受病毒檢測，涉及超過1萬人。據最新消息指，已有45人的咽拭子檢測呈陽性，在另一市場亦有人對病毒檢測呈陽性。

當局啟動戰時機制

當局又決定對自上月30日以來與該市場有密切接觸的人士進行檢測。而豐台區已緊急啟動戰時機制，對市場周邊11個小區、屋苑實施封閉管理措施，24小時有專人值守。市場周邊三所小學六所幼兒園已返校的班級立刻停課，未返校的班級暫緩復課。

另外，進口三文魚貨源地「京深海鮮市場」亦已經關閉。為了保障市場供應，當局已在其他地點設置蔬菜、水果交易專區，實行封閉式管理，市場重啟時間將另行公告。

截至6月13日，內地確診個案累計逾8.3萬宗，超過4600人死亡，其中在北京，累計確診病例有601宗。

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責任編輯：羅嘉欣