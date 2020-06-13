【安仔復出】傳許志安下周現身《Chill Club》　「安心事件」潛水14個月試水溫準備復出

▲ 傳許志安準備下周復出，現身ViuTV節目《Chill Club》。

去年4月中，許志安、黃心穎被揭分別背叛另一半出軌。「安心事件」爆出距今已14個月，被背叛的馬國明已收捨情傷，投入另一戀情與湯洛雯拍拖。鄭秀文更在事件後，繼續工作及做義工，生活充實。

至於許志安與黃心穎形象盡毀，心穎更一度離開香港，直至去年12月回香港，之後她亦甚活躍於網上社交平台，不時在個人IG上載相片分享個人點滴，可是雖然她主演劇集《牛下女高音》、《丫鬟大聯盟》解凍播出，可是外間對她似乎普遍仍未接受，因此心穎復出無期。

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▲ 去年7月鄭秀文開演唱會時，許志安低調到場支持太太。（東星圖片）

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安仔復出試水溫

許志安在「安心事件」後開記招道歉，並獲太太鄭秀文原諒。雖然如此，安仔一直「潛水」，連朋友期的飯局亦絕少現身，偶然在公開場合出現也只是在鄭秀文演唱會、與蘇永康一起做義工派口罩，但一切都十分低調。而且事件後，安仔亦沒有再更新個人社交平台。

今日卻有報道指，許志安的朋友不斷鼓勵他，甚至游說他復工繼續歌唱事業，有消息指他將於下周現身老友Joey Tang（鄧建明）參與的ViuTV節目《Chill Club》現身，以歌會友，為復出試水溫，如果反應理想，便會為梁漢文在10月的紅館個唱任嘉賓。

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