【突發消息】西貢相思灣龍舟翻沉　十多人墮海由附近船家救起

西貢相思灣發生翻船意外﹗據了解，今(13日)早上11時許，在天文台發出一號戒備信號期間，一艘13米長龍舟在相思灣與牛尾洲之間海面翻沉，有多人墮海，幸附近有船家救起10多人。消防及水警到肇事水域搜索。

意外發生時，曾一度報稱肇事為一艘遊艇，其後證實為一艘雙體龍舟，當時被人租用出海作生態遊活動，正前往綠蛋島，其間疑因風浪太大導致船隻翻沉，當時船上有13人，全部墮海，幸均有穿著救生衣及由在附近船隻救起，一名男子腳部受輕傷，敷治後拒絕送院。水警輪則在沉船現場駐守，以防其他船隻撞到發生意外。

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責任編輯：楊玉珠