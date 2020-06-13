【婆孫戀】6旬大媽網戀18歲小鮮肉　被騙財騙色影裸照威脅

▲ 內地一名6旬大媽網戀18歲小鮮肉，卻被小男友騙財騙色，更以公開裸照作威脅。

愛情沒有年齡限制，相差多年的忘年戀也可以步入幸福。不過，內地一名6旬大媽網戀18歲小鮮肉，卻被小男友騙財騙色，更以公開裸照作威脅，最終痛失40多萬人民幣（約45萬港元）。

據內地《梨視頻》報道，河南洛陽市的警員早前接到一名60多歲大媽報案，指被一名18歲的年輕男子以裸照威脅，因而揭發事件。

大媽出錢「供養」

警員稱大媽講述事發經過，她去年7月左右，透過交友程式認識了該名18歲男子，之後更與對方見面。

後來二人迅速發展成情侶關係，大媽對小男友言聽計從，甚至將自己的支付寶密碼給他。當大媽知道小男友的經濟狀況不好，也經常給他錢，甚至幫他出錢租屋。

不過，在短短半年內，小男友以家人發生車禍、自己被人打等理由，拿走大媽7、8張信用卡。他很快便把大媽的錢花光，大媽發現後質問小男友。

威脅公開裸照

小男友不但沒有悔意，更威脅公開大媽的裸照，迫使她繼續給錢。大媽沒辦法下只能順從，她最終被騙去40多萬人民幣（約45萬港元）。

警方根據大媽信用卡的消費記錄鎖定了小男友，5月21日在當地一間酒店的房間內把他拘捕，他已被刑事起訴。

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責任編輯︰王俊賢