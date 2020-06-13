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【鸚鵡來襲】天文台下午3時40分改發三號風球　稍後風勢逐漸增強

社會 15:40 2020/06/13

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

天文台昨(12日)晚8時20分發出今年首個一號戒備信號，而熱帶風暴「鸚鵡」愈來愈接近本港，天文台在下午3時40分改發3號烈風信號， 預料本港平均風速將達每小時41至62公里，而本港風勢會逐漸增強，鸚鵡的外圍雨帶正影響廣東沿岸，海面亦有湧浪，天文台提醒將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，並遠離岸邊及停止所有水上活動。

【鸚鵡來襲】本港風勢逐漸增強　天文台料下午2至4時改發三號強風信號

在下午3時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港之東南偏南約310公里，即在北緯19.6度，東經115.0度附近，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸。

天文台下午4時半將舉行簡報會，講解「鸚鵡」最新情況。

【突發消息】西貢相思灣有遊艇翻沉　至少十多人墮海部分被附近船家救起

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責任編輯：楊玉珠

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