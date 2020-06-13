【港區國安法】稱香港成外力干預切入點　譚惠珠指立法非懷惡意　

基本法委員會副主任譚惠珠今日（13日）在電台節目指，全國人大授權人大常委會，為港區國安法立法並非對香港懷有惡意，但中央等了23年訂立國安法，直至有人表明一定擋住《基本法》第23條立法，才不得不出手。

譚惠珠表示，當年責成香港為23條自行立法，是創天荒創舉，因為全世界都不容許地方政府，為國家安全立法，可見中央對香港充滿信任，不過此刻的香港成為威脅自己和國家安全的地方，成為外力干預中國內政的切入點。

她續指，現今的香港根本沒有能力，自行立法保障國家安全，中央必須在國家層面立法，這個憲制權力，在任何國家都是屬於中央和國家立法機關所有。

譚惠珠又認為，立法是為止暴制亂，重拾保障一國安全，讓兩制發揮必要措施，而中國長期重用香港，就一定堅持保障包括香港在內的國家安全。

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責任編輯：陳宛彤