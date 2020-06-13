【齊人之福】八両金半生大起大跌　谷底翻身傳有3個女友享齊人福

▲ 八両金在內地人氣高企，吸金力強。

自稱「香港最醜的男人」的八両金（原名葉競生），1996年因參與周星馳電影《食神》而爆紅，成周星馳電影的「御用丑角」。2012年，八両金在深圳的居所的報道中提及他有3名女朋友。最近，在內微博擁過百萬粉絲的八両金突然澄清傳聞。

▲ 八両金因周星馳電影《食神》爆紅。（網上圖片）

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事隔8年澄清

2012年，八両金在一篇報道中公開自己深圳的2千呎的居所，當時提及和三位女朋友同住，從此八両金與風流掛勾，盡享齊人之福。

事隔8年，八両金再次穿上「3名女朋友」報道的紅色戰衣在「抖音」自嘲，朋友問他：「金哥，你這個紅色衣服就是報道雜誌上面寫你包三個老婆，一模一樣的同款吧。」

▲ 八両金回應3個女朋友事件。（抖音截圖）

八両金立即自辯：「胡說八道，所以我六年不敢穿這一套衣服，就是當時那個記者誹謗我，害得我3個好好的員工哭着走，你知道嗎？還好，邪不能勝正。」，正式回應3個女朋友的傳聞。

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歷金融風暴財產歸零

八両金的人生大起大跌，八両金曾表示自己高峰時期的身家比報道所說的還要多，都是入行前賺回來。可惜一埸亞洲金融風暴，令八両金財產由億歸零，太太更離他而去。

▲ 八両金經常在內地登台。（取自八両金微博）

多年來，八両金與獨子相依為命，堅持「不借、不賒、不行歪路」。1996年八両金因參與周星馳電影《食神》而爆紅，其後在電影《算死草》、《行運一條龍》、《喜劇之王》的演出亦相當搶戲，成功殺出一條戲路。

近年主力在內地發展的八両金在微博粉絲超過一百萬，除了拍網絡電影外，八両金也會四出登台賺錢，據悉他3首歌是7萬人民幣，一個月唱3場，淨登台收入可達18萬人民幣。

▲ 八両金有自家品牌。（取自八両金微博）

2017年，八両金公開自己66歲，頭髮依然濃密的原因，更投資自家洗頭水品牌榮升老闆，公司收入加上幕前的吸金力，八両金絕對是東山再起。

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