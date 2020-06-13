【堅強抗病】患重症肌無力瘦剩32公斤　單親媽17小時超額籌得醫藥費︰世間太多好人

▲ 馬來西亞一名單親媽媽患有「重症肌無力」，體重由50公斤瘦剩32公斤。

馬來西亞一名單親媽媽患有「重症肌無力」，她的體重由50公斤瘦剩32公斤，瘦弱得令人心痛。她近日急籌醫藥費，在短短17小時已超額籌得醫藥費，她多謝網民的善心，感嘆「世間真的太多好人了」。

據馬來西亞《中國報》報道，40歲的謝愛菁（Angel）於5年前離婚後，獨力撫養兩名12歲及13歲的孩子。Angel於1月時在個人Facebook分享自己的經歷，因患重症肌無力，進入深切治療部（ICU）27天，她希望分享自己的病例，讓更多人知道這個病。

因病全身無力呼吸困難

Angel表示近兩年來身體出現各種問題，包括腦電波不平衡、肌肉萎縮、胃潰瘍、自律神經失調等，看過多位醫生也沒診斷出原因，她一度懷疑自己患上憂鬱症。直至去年12月，她全身無力、呼吸困難，處於無法吃喝的狀態，經醫生檢查證實她患上重症肌無力。她解釋︰

這個病症最特別之處是身體免疫力過高，導致身體的細胞自己打自己。常見症狀是眼皮下垂、視力模糊、複視、斜視、苦笑容等。

▲ Ange感謝網民熱心捐款，令她籌夠醫藥費接受治療。（圖片來源︰Chay Oi Cheng fb）

而她已經到了最嚴重的地步，就是全身無力、吃喝不下、呼吸困難、全身出現萎縮現象，5月下旬第三度入醫院接受治療。她原本體重約50公斤，後來下降至32公斤，足足輕了18公斤。

網上籌醫藥費超額完成

醫生建議她服用美國研發的藥物，這種藥每次費用為6,100令吉（約11,000港元），她需要接受6次藥物治療，即總共需繳付36,600令吉（約66,500港元）。

由於身體狀況，Angel已半年沒工作，難以負擔醫藥費，她已向親友借得6,000令吉（約10,900港元），但尚欠約30,000令吉（約54,500港元）。因而公開籌募醫藥費，結果在17小時已籌得逾75,300令吉（約137,000港元），家屬已呼籲熱心人士停止捐款。

Angel昨日（12日）於個人Facebook感謝網民熱心捐款，為她成功籌得醫藥費。

大家的慷慨解囊，沒想到半天時間藥的錢我們已經籌夠了，世間真的太多好人了。

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責任編輯︰駱秀玲