【男神封盤】馬國明甜笑親自回應戀情　馬明：有共識被拍到時便會公開

▲ 馬國明甜笑親自回應戀情。

昨晚（6月12日）46歲視帝馬國明被媒體拍到現身「靚湯」湯洛雯香閨後不久，二人在個人社交媒體大方認愛。戀情曝光後一日，馬國明現身電視城開工，容光煥發的馬國明更親自回覆戀情。

▲ 馬國明被揭秘戀湯洛雯。

【男神封盤】馬國明被揭秘戀湯洛雯 現身靚湯香閨戀情曝光

男神再度封盤

馬明今日面對傳媒，回應與「靚湯」的戀情非常「自若」，承認二人有共識被拍到時便會公開，因為自己公報感覺像在「做新聞」。馬明提到，自己和靚湯全無避忌，經常在公司「孖公仔」，但一直無人問及，所以不會刻意提起。

▲ 馬國明和湯洛雯曾合作《心理追兇Mind Hunter》。（網上圖片）

馬明亦借機大讚女友靚湯是和自己「幾啱的一個人」，加上話題投契。馬明表示自己年紀不細，所以不會隱瞞大家，只是一切順其自然。

從前是社交平台「絕緣體」的馬明在6月9日開啟了IG帳號，被《降魔的》的拍檔何遠東留言：「邊個感化佢？」，現在看來女友靚湯功不可沒。

【男神封盤】馬國明被揭秘戀湯洛雯 靚湯曾與羅天宇相戀

已見雙方家長

馬明坦言和靚湯已見雙方家長，當被記者追問結婚事宜時，馬明大方表示自己不是拍散拖的人，每一次都會想下一步，寧缺莫濫。將來的事說不定，但現階段覺得彼此是合適的人。

▲ 馬明開IG不久公佈戀情。（IG圖片）

因「安心偷食」，被背叛的馬國明仍處處維護黃心穎，獲網民封為「絕佳荀盤」，他亦祝福黃心穎找到另一半，而前度黃心穎亦以短訊回應馬明與靚湯戀情：「我祝福佢身體健康、平安。佢私人嘅事留返畀佢私人。」

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