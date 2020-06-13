【海洋公園】記者實測戴口罩玩過山車　口罩移位險被吹走

▲ 海洋公園首日重開，訪客急不及待遊玩。(林宇翔攝)

海洋公園暫停開放逾百多日後，於終今天(13日)恢復營運，可惜遇上一號風球，早上有多陣驟雨。今早公園有逾300多名訪客在外等候入場，早上10時在公園吉祥物及工作人員迎接下正式步入樂園，氣氛熱鬧。首100位入園的訪客獲贈搓手液、口罩等抗疫物資，以及一隻樂團吉祥物之一的紅熊毛公仔。

海洋公園天雨下重開 入園巿民感興奮望支持免倒閉

▲ 首100位訪客獲贈禮品包。(林宇翔攝)

所有訪客於進園前均要經過紅外線探測量儀量度體溫，並須出示預約二維碼及用作登記的門票，職員又會在園內巡視，提醒訪客要戴上口罩，及留意有否多於8人聚集。園內多處地方貼上告示，提示訪客要注意衛生，排隊保持1.5米距離，部分設施因衞生問題暫停開放，個別機動遊戲如過山車只可隔行坐。

▲ 過山車只可隔行坐。(林宇翔攝)

記者現場視察，早上的入場訪客以家庭客為主，大多訪客均表示抗疫多時感到苦悶而決定入場玩樂。其中莫太帶着2歲的兒子入場遊玩，她指感覺場內環境清幽舒適又衞生，對此感到十分滿意。她指現時公園提供日子供人預約，方便訪客得知入場人數，可盡量避免在人多的日子入場。她坦言，海洋公園屬本港地標之一，若最終因財困而結業實屬可惜，故今天亦特意在場內多消費以作支持。

▲ 莫太(左)認為園內環境舒適衞生。

記者又在園內實測戴口罩玩機動遊戲，認為呼吸不算困難，無太大問題；惟當試玩園內稍為刺激的「動感快車」過山車時，同行攝影師疑因面形較大，加上遊玩過程中充滿轉圈和急彎，導致口罩移位，險些被吹走。

▲ 稍為刺激的過山車容易吹走口罩。(蘇文軒攝)

▲ 園內餐廳亦有工作人員定時清潔。(林宇翔攝)

▲ 海洋劇場亦貼上告示要求訪客隔位坐。(蘇文軒攝)

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記者：蘇文軒