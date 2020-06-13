【鸚鵡來襲】天文台：「鸚鵡」明早最接近本港　但料改發更高風球機會不大

▲ 天文台指本港風勢將逐步增強，風速每小時最高可達62公里。(資料圖片)

天文台在下午3時40分改發3號風球，預料本港平均風速將達每小時41至62公里。

在下午4時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港之東南偏南約290公里，即在北緯19.8度，東經114.8度附近，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸。

天文台指，按照現時預測路徑，鸚鵡會在明早最接近本港，在香港西南約200公里範圍內掠過。鸚鵡的結構較為鬆散，與其相關的烈風影響範圍較小。除非鸚鵡顯著增強或採取較接近香港的路徑移動，否則發出更高熱帶氣旋警告信號的機會不大。

【鸚鵡來襲】天文台下午3時40分改發三號風球 稍後風勢逐漸增強

受「鸚鵡」影響，康文署指因大浪關係，離島區的長洲東灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，提醒市民勿在該處游泳。

受風暴影響，部分巴士渡輪服務下午起暫停，其中九巴91R號線暫停服務。渡輪方面，取消下午由馬料水前往東平洲的班次，而由東平洲回程至馬料水的班次，已提早在下午3時開出。

勞工處亦提醒僱主，應盡早預先訂明僱員在颱風及暴雨警告下及其後的工作安排，這不但可保障僱員安全及機構運作順暢，更有助維持良好的勞資關係。

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責任編輯：楊玉珠