中學生設計鹹魚主題趣味產品　冀鼓勵港人逆境追夢

▲ 青年成就香港部主辦學生營商體驗計劃，今年有近1300位學生參加。(梁偉榮攝)

由青年成就香港部主辦的學生營商體驗計劃，讓學生親身體驗到營運企業。不過，因新型肺炎肆虐，計劃下的大型展銷會亦告取消，各學生公司於是出奇謀變陣，主打網上推銷產品。當中有學生與弱勢社群合作，將常人看不見的弱能人士創意轉化成產品，冀帶出關愛文化的重要性；另有學生製出創意十足的「鹹魚」產品，鼓勵港人勇於追夢。

學生營商體驗計劃自2003年推出，今年有逾1,300位學生組成69間公司，參與為期一年的創業教育體驗，並獲得逾110 位義務商界顧問的指導，讓學生體驗成立公司、籌集資金、設計與營銷服務或產品等各個營商及創業環節。其中藍田聖保祿中學的學生組成公司「Flipping fish」，以鹹魚為題材製作多款玩味十足的產品，例如將健碩男士的上身配下鹹魚尾的另類美人魚，製作成文件夾、月曆、咕𠱸被等，務求以創意及趣味性上突圍而出。擔任行政總裁一職的簡釆怡表示，設計靈感源於電影《少林足球》的名句︰「做人如果無夢想，同條鹹魚有咩分別？」希望藉着鹹魚這屬於本港的非物質文化遺產，鼓勵港人追夢。

▲ 藍田聖保祿中學的學生組成公司「Flipping fish」，主打鹹魚題材的商品。(梁偉榮攝)

她解釋，產品原打算在年宵等展銷會上促銷，但受疫情影響統統取消，引致產品囤積，結果經計劃下的義務商界顧問指導下，轉戰網上平台及多種不同的促銷的方法，例如向該校舊生、電台DJ阿正幫忙宣布在網上平台宣傳，最終成功突破困局，產品亦大受校內同學歡迎，令囤貨只餘約4成。

另一組參加學校路德會呂祥光中學的學生公司「Hygge」則主打受愛與關懷。設計主管陳可莉表示，Hygge一詞來自丹麥，意即幸福溫暖的生活態度，亦化表着同學們希望令更多人關注弱勢社群的決心。她們與弱能人士院舍的院友合作，利用院友的畫作製成精美鎖匙扣，又以弱勢社群如少數族裔、基層人士為概念，製作出富有意義的棋盤遊戲，希望減低大眾對弱勢社群的誤解。

▲ 路德會呂祥光中學的學生公司「Hygge」與弱能人士合作，希望減低大眾對弱勢社群的誤解。(梁偉榮攝)

青年成就香港部主席盧永仁稱，雖然疫情打亂原定計劃，但對學生們臨危不亂的應對感到欣慰，希望他們好好把握此難得一遇的經驗，將來能學而致用。

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記者：蘇文軒