【新冠肺炎】瀝源邨祿泉樓再添個案　衞生防護中心指與首確診病例為鄰或透過環境因素感染

▲ 祿泉樓再添確診個案，衞生防護中心評估或因環境因素感染。（資料圖片）

本港今日(13日)再錄得1宗新冠肺炎確診個案，衞生防護中心表示，該宗個案涉及一名過往健康良好的33歲男病人，其居於沙田瀝源邨祿泉樓10號單位，與上月31日確診的第1084宗個案、即34歲女病人的12單位同層及相鄰。因應祿泉樓的群組個案，衞生署已於6月4日採取審慎感染控制措施疏散祿泉樓各樓層的10及12單位沒有病徵的住戶，病人亦於當日被安排入住檢疫中心，但同日出現發燒並被送往威爾斯醫院接受測試。病人住院期間抽取的鼻咽拭子樣本、深喉唾液樣本及糞便樣本均對新冠病毒呈陰性反應。病人因持續發燒及肺炎於昨日接受支氣管鏡檢查，期間抽取的支氣管分泌樣本證實感染新冠病毒，病人現時情況穩定。



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中心指該名病人自本月4日起住院，此前病人主要逗留家中，並無外出，除同住兩名兄長及母親外，沒有其他密切接觸者。該兩名兄長及母親亦自6月4日起在檢疫中心接受檢疫。兩名兄長曾於6月4日出現發燒而被送往威爾斯醫院接受測試，他們的呼吸道樣本對新冠病毒呈陰性反應，兩人其後已退燒，而其母親則沒有出現病徵，3人現時仍在檢疫中心接受檢疫。

根據衞生防護中心的初步流行病學調查，病人與1084宗個案的家庭群組相鄰，有機會透過環境因素而感染，故此個案被列為與本地個案有流行病學關連，衞生防護中心的流行病學調查仍然進行中。此外，相關政府部門和專家一直積極跟進祿泉樓10及12單位的環境因素。

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因新增確診個案，本港至今累計1,108宗確診個案和1宗疑似個案，當中4人死亡。

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責任編輯：楊玉珠