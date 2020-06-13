【港區國安法】曾鈺成稱立法針對外國勢力　非為DQ參選人

前立法會主席曾鈺成今日（13日）參加網上研究會，稱中美博奕下，中央進行港區國安法立法工作是不能不做，中央已充分估計立法會引起各方的反響。

曾鈺成表示，香港的外國勢力活動如同「無掩雞籠」，過去一年的社會事件，已經演變成危害國家安全的情況，認為立法可起阻嚇作用，估計立法目的是要對付港版顏色革命，防止外國勢力干擾。

他又認為，港區國安法並非針對9月份進行的立法會換屆選舉，中央不是為趕及選舉前通過港區國安法，借法律取消參選資格（DQ），直言立法對參選人資格沒有大影響，因為主要是打擊極少數嚴重危害國家安全的人。

中央進行港區國安法立法工作，被斥令香港變成一國一制。曾鈺成則反駁稱，中央若要將香港變成一國一制，可以直接將內地國安法搬到香港應用，認為現時中央的難處是要平息香港亂象，又要維護一國兩制。

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責任編輯：陳宛彤