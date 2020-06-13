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【梁潔華設靈】黃日華為辦太太喪禮奔波失眠　華哥念亡妻：遺憾未能白頭到老

娛樂 17:12 2020/06/13

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黃日華父女送梁潔華最後一程。

黃日華太太梁潔華在5月26日逝世，終年59歲，在今天（6月13日）於紅磡世界殯儀館設靈。黃日華在今天下午駕駛私人座駕往殯儀館，車上載有女兒黃芷晴及兩名友人。

黃日華父女以一身黑色衫褲到場，華哥並雙手合十向來賓致意。飽受喪妻之痛的黃日華縱精神尚可，但戴上眼鏡也難掩紅腫的雙眼。

場內以百合花為佈置，堂中央放置梁潔華面帶笑容的彩色照片，在接待處放有梁潔華與愛犬的合照及她以粵劇花旦造型的照片。

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黃芷晴表示母親梁潔華生前喜歡百合花，所以靈堂選此花為佈置。，

黃日華向梁潔華送上花牌。

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遺憾未能白頭到老

黃日華好友劉德華、苗僑偉、張兆輝、羅家英送上花牌。黃日華送給太太的花牌寫上「愛妻潔華靈右 情意難忘」。

紀念小冊內，印有梁潔華生前的生活照，包括梁潔華與黃日華、黃芷晴的合照，也有狗中愛犬的照片。梁潔華生前是粵劇愛好者，所以冊上亦有她粵劇演出的照片。

在冊內，黃日華給愛妻的信中寫道：「遺憾地未能同您退休後環遊世界；遺憾地未能給您終身幸福、健康；遺憾地未能跟您執子之手、白頭到老，但有幸地娶到您係我一生中做得最成功、最驕傲的事。」

紀念冊紀錄梁潔華生前點滴。（東星圖片）

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黃日華父女承諾互相守護

在下午3時半左右，黃日華父女一同步出殯儀館門會傳媒，黃日華表示選了太太平時喜歡的服飾為陪葬品，當中包括她的粵劇戲服。

黃日華稱：「太太生前都好鍾意扮靚，希望佈置得最靚，陪太太最後一程，留返一個美好的回憶。」提到梁潔華的心願，黃日華稱：「都是囡囡啦，我會好好照顧阿女。」黃芷晴隨即接着說：「我都會好好照顧爸爸。」

黃日華父女表示會快適應新生活。（東星圖片）

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親友到場致意

黃日華坦言近日睡不好：「但最緊要適應是改變了的生活，這兩天盡量幫太太搞個最靚、最好的喪禮，陪太太走埋最後一段路，日後的日子就日後再算，我沒有想太多。」

在下午4時半開始，親友陸續到場，包括陳百祥、黃庭鋒、苗僑偉、林文龍、郭可盈、魯振順、陳國邦、羅敏莊、許紹雄、 關禮傑、譚詠麟、艾威、廖啟智、陳敏兒、杜琪峯等，此外漸凍人吳博君坐電動輪椅往靈堂。

苗僑偉到場，神情肅穆。（湯炳強 攝）

林文龍夫婦。（湯炳強 攝）

吳博君往靈堂致意。（湯炳強 攝）

三哥苗僑偉表示華哥父女精神尚可，並指他們會處理好喪事。

梁潔華年邁母親手持枴杖，在親友攙扶下於下午4時45分進入靈堂。她為愛女送上白色花圈，並寫上「愛女潔華靈右 母親痛輓」。

梁潔華母親由親友攙扶下到場。（湯炳強 攝）

梁潔華於2013年底傳出患急性重病，黃日華和黃芷晴一直支持梁潔華抗病魔，而病情亦曾一度好轉。

可是在2018年，再傳出梁潔華急性骨髓性白血病復發，並接受骨髓移植手術。近年她的病情反覆，至上月26日不幸病逝。

撰文 : TOPick柴犬出動

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