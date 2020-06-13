【食用安全】內地喜茶大腸桿菌超標11倍　官方發聲明道歉：讓大家失望了

▲ 內地喜茶大腸桿菌超標11倍，官方發聲明道歉。

夏日炎炎，不少人會飲手搖飲品解渴，早前南京市場監管部門抽查多間手搖飲品店的產品和冰粒，結果發現「喜茶」南京分店的飲品和冰粒，大腸桿菌數量超標，菌落總數超標11倍。「喜茶」發道歉聲明指，可能是冷藏牛奶放在常溫狀態中太久等原因導致。

飲品和冰粒菌落總數超標

南京玄武區市監局上周二（2日）啟動「夏日冷飲專項檢測，檢測人員到多間飲品店包括「喜茶」、「奈雪」、「一點點」等品牌，採集冰粒和飲品樣本進行檢測。

根據相關規定，冷凍飲品和食用冰中的菌落總數和大腸桿菌的標準，分別為每克100cfu和每克10cfu。檢測結果發現，喜茶南京珠江路店的食用冰，菌落總數為每克1200cfu，超標11倍，存在較大食用風險。

當地市監局食品科科長羅亞玲表示，可能是製冰設備、餐飲製作環境或人員工作不規範等，造成微生物污染。

檢測人員又抽查了16批次的飲品，發現喜茶4款飲品存在微生物污染，菌落總數高於同類標準，當中3款被驗出大腸桿菌，說明存在一定食品安全風險，消費者飲用相應產品後，有機會引起腸道不適等問題。

喜茶發聲明道歉

喜茶官方今早（13日）於微博發聲明道歉，「對不起，讓大家失望了」，又指初步了解主要原因是門店操作不規範造成，例如取冰時把用過的冰鏟直接放在冰塊上，製作飲品時冷藏牛奶放置在常溫狀態中時間太久等等。

我們將繼續努力完善提升標準給大家帶來更好的體驗，並杜絕此類事件的發生。

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責任編輯：羅嘉欣