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【港區國安法】湯家驊：中央受形勢所逼　立法可教好孩子

社會 17:12 2020/06/13

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資深大律師、行政會議成員湯家驊今日（13）參與有關港區國安法的研討會。他認為中央決定立法，其一原因是立法會失去立法功能，形容中央做法是形勢所逼，而港區國安法則如同藤條，可將小朋友教好。

湯家驊以藤條比喻港區國安法，但只有藤條不會教好孩子、只有港區國安法未能改變香港形勢，直言香港還需要板板糖，希望日後會循循善誘，以柔和政策令港人二次回歸。

湯家驊表明支持立法，但應該要討論如何平衡國家安全和人權保障，而港區國安法應與其他法例一樣，不應有凌駕性，亦不應影響普通法下對人權的保障，無罪假定、公開審訊等保障理論不受影響。他又透露，最近與京官對話時，對方再次保證，香港的檢控權、獨立終審權等不變。

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責任編輯：陳宛彤

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