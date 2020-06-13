【中獎機會重臨】馬會擬6.22重開投注站　7月中恢復六合彩攪珠

▲ 馬會擬於馬6月22日重開場外投注站。(資料圖片)

本地新冠肺炎疫情緩和，賽馬會早於2月暫停全港逾百間場外投注站運作，並停止六合彩及投注等服務。賽馬會行政總裁應家柏今日（13日）於其網誌預告，將於6月22日起在非賽馬日重開大部分場外投注處，並提供戶口與賽日前夕投注服務。此外，他指而馬會有意重啟六合彩攪珠，有機會於7月15日之後恢復攪珠，正考慮初期每周只舉行一次攪珠，以分散到訪場外投注處的六合彩。

應家柏於網誌中提到，馬會因應實際情況而實施各種入場限制及防疫措施已達四個半月之久，鑑於最新情況，政府有望於稍後公佈下一階段稍為放寬的措施，而馬會把握目前適當時機，配合政府的最新政策審慎規劃各項新安排，並圍繞多個主要範疇作出審慎規劃，包括分階段重開場外投注處及馬場，賽日入場進一步放寛及六合彩攪珠或於暑期重啟。

他指，場外投注處今季關閉了近三分一賽季，打算分階段重開場外投注處，令顧客在安全環境下，享用更多投注服務選擇。由6月22日起，馬會希望在非賽馬日重開大部分場外投注處，提供戶口與賽日前夕投注服務，預期現階段場外投注處重開後，每日會有約5至8萬名顧客前往各個場外投注處，他又稱現階段正考慮於重啟初期每周只舉行一次攪珠，以分散到訪場外投注處的六合彩顧客及人群。

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責任編輯：蘇文軒