【新冠肺炎】新確診者肺部帶病毒　袁國勇憂祿泉樓單位或因空氣傳播致感疫

沙田瀝源邨祿泉邨今日(13日)再增加多一名居民確診，涉及一名33歲男子，早前鼻咽及深喉唾液檢都呈陰性，但因出現肺炎用氣管鏡檢查及確診，因此宗個案與大廈首宗確診個案居住單位相鄰。34歲如患者居於812單位，而33歲男患者則居於其隔壁的812單位。

港大微生物學系講座教授專家袁國勇指該名33歲病人上呼吸道的鼻咽拭子及深喉唾液樣本，都對病毒呈陰性反應，但其後抽取的支氣管分泌樣本則呈陽性，顯示患者可能並非透過飛沫感染上呼吸道，而是很微細的病毒粒子感染肺部，可能存在空氣傳播。

袁國勇及環境局副局長謝展，聯同科大專家下午再往祿泉樓出事單位視察，認為單位的喉管雖沒有明顯裂縫，但或有微細裂縫，與抽氣扇產生的負氣壓，或揚起極微細、帶病毒粒子，導致傳染。



袁國勇指這種粒子或少於一般飛沫的5至10微米，可少於5微米或甚至更僅1微米，這或導致祿泉樓單位內出現空氣傳播。

▲ 袁國勇擔心祿泉樓患者或是因單位出現空氣傳播導致感染新冠肺炎。(資料圖片)

環境局副局長謝展寰則指喉管裂縫或極細看不到，會與港大和專家進行研究，重新了解環境情況，但因仍要了解可用什麼儀器進行檢測。但他指不排除患者仍有機會是通過其他環境因素如公共地方的設施感染。

對於是否需疏散全棟大廈其他居民，袁和謝均認為暫未有需要，包括出事的8樓其他單位。謝展寰解釋指因僅相鄰單位有糞渠接駁，但並非所有單位的渠管都接駁在一起。



另是否再為已接受深喉唾液檢測的祿泉樓居民再進行檢測，袁國勇指居民如有不適、氣促、發燒等，入院後醫院會替他們做電腦掃描，有需要時也會以氣管鏡檢查，公眾可以放心；他也正與衞生署商討是否為所有隔離病人做血清檢查。

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責任編輯：楊玉珠