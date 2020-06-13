公民黨聯繫歐洲議會　倡修訂特區護照持有人入境政策

▲ 公民黨為香港年輕人，向歐盟爭取更多保障。（公民黨提供）

港區國安法勢在必行，公民黨批評中央打壓變本加厲，令香港人倍感人心惶惶，擔心下一代遭到瘋狂及嚴厲清算，該黨將會與歐洲議會聯繫，鼓勵歐盟修訂現行對香港特區護照持有人的入境政策。

公民黨向歐洲議會建議，延長特區護照持有人，在歐盟的免簽證逗留期限，酌情免卻持特區護照的歐盟簽證申請人刑事紀錄要求，如相關刑事控罪或紀錄與香港民主運動有關，不構成拒絕發出簽證的理由，並且不遺返或引渡有上述刑事紀錄、抵達和逗留在歐盟的特區護照持有人。

公民黨又鼓勵，歐盟的學術及職業訓練機構取錄香港學生，又倡降低特區護照持有人，在歐盟申請工作簽證的門檻，例如將學歷要求降低至高中畢業。

公民黨表示，有關建議是為沒有BNO的香港年輕人謀求更多保障，但具體政策改動有待各國啟動修訂程序，該黨會積極鼓勵國際社會支持，協助有需要的香港年輕人，又呼籲香港，以至全球關心香港的人士緊守崗位，堅持追求人權、自由和民主。

另外，公民黨主席梁家傑去年曾出訪布魯塞爾、巴黎及倫敦，遊說歐洲朝野支持香港民主，又向英國政府爭取擴大英國國民（海外）護照（BNO）持有人的居留權，包括在英國工作、就學及投資的權利。

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責任編輯：陳宛彤