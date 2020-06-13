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許智峯612銅鑼灣被捕　今獲無條件釋放

社會 18:09 2020/06/13

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許智峯昨晚在銅鑼灣被捕，但今日獲無條件釋放。（許智峯Facebook）

昨日（12日）為《逃犯條例》恢復二讀一年的日子，全港多區均有街站及集會，其中民主黨立法會議員許智峯於銅鑼灣被捕，被控參與非法集結。許智峯拒絕保釋，今午（13日）獲無條件釋放。

許智峯表示，昨晚接受傳媒訪問期間突然被捕，認為警方是無理及非法拘捕，並向法庭申請人身保護令，原訂於今晚開庭。他認為，警方是報復式拘捕，源於他提出私人檢控，針對去年於西灣河開槍的交通警員。

另外，公民黨東區區議員李予信亦於昨晚在銅鑼灣被捕。公民黨表示極度憤怒，譴責警方無理濫捕，並指出從傳媒片段可見，李予信當時正履行區議員職務，協調衝突，未有任何衝擊警方行為，亦非在警方防綫附近，卻突然遭防暴警員施放故椒噴霧及推倒，附近警察更作無必要及不當言論。李予信已於今午獲釋。

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責任編輯：陳宛彤

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