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【鸚鵡來襲】三號風球期間維港一度現彩虹靚景　天文台：今晚間中有狂風驟雨及雷暴

社會 19:31 2020/06/13

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天文台發出三號風球期間，維港出現彩虹罕見景象。（林宇翔攝）

天文台今日(13日)下午3時40分發出的三號強風信號，現仍生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。期間，維港在傍晚約6時出現彩虹罕有靚景

天文台指，在傍晚下午7時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港以南約250公里，即在北緯20.1度，東經114.4度附近，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸。而在過去數小時，本港風力有所增強。在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時57、50及49公里，最高陣風分別為每小時72、58及67公里。

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天文台又表示，按照現時預測路徑，鸚鵡會在明早最接近本港，在香港西南約 200公里範圍內掠過。因與鸚鵡相關的烈風影響範圍較小，除非鸚鵡顯著增強或採取較接近香港的路徑移
動，否則發出更高熱帶氣旋警告信號的機會不大。但鸚鵡的外圍雨帶正影響廣東沿岸，海面亦有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

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但天文台指，本港今晚吹清勁至強風程度東至東南風，晚間高地間中吹烈風，明日稍後風勢緩和，大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，初時海面有大浪及湧浪，氣溫介乎26至30度。而隨後一兩日仍有驟雨。下週中後期天色好轉。

天文台預測本港今晚及明日間中有狂風驟雨及雷暴。(林宇翔攝)

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責任編輯：楊玉珠

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