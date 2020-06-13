【梁潔華設靈】劉德華攜妻朱麗倩送別好友　苗僑偉向好友黃日華致哀

▲ 劉德華對梁潔華送別。（攝影：湯炳強）

黃日華太太梁潔華在5月26日逝世，終年59歲，在今天（6月13日）於紅磡世界殯儀館設靈。黃日華父女今天下午起便殯儀館設靈，多位黃日華圈中好友均有到來，送別梁潔華最後一程，其中「五虎」的苗僑偉和劉德華先後到達，劉德華並帶同太太朱麗倩，向好友梁潔華作告別。

劉德華於晚上約7點10分，坐著七人車到達殯儀館，劉德華先行下車，其後劉德華扶著太太雙手下車，並讓傳媒拍照，但華仔保持沉默，未有發言，但見現場有點混亂，劉德華才提醒在場人士‵小心。劉德華拖著太太進入靈堂，逗留約一小時，拖著太太一同離開。

▲ 劉德華罕有帶同太太亮相。（攝影：湯炳強）

劉德華跟黃日華自電視台年代便多度合作，對黃太梁潔華離世，當時華仔便表示：「在心中。」

另外，苗僑偉比劉德華早到，並對傳媒表示，黃日華雖然比前消瘦，但精神不俗，父女亦有心理準備，對他們也是一個解脫。

▲ 苗僑偉亦有慰問黃日華。（攝影：湯炳強）

今日自4時半開始，多位黃日華親友陸續到場，包括陳百祥、黃庭鋒、苗僑偉、林文龍、郭可盈、魯振順、陳國邦、羅敏莊、許紹雄、 關禮傑、譚詠麟、艾威、廖啟智、陳敏兒、杜琪峯等。此外，漸凍人吳博君坐電動輪椅往靈堂。

至晚上，另有陳法蓉、賈思樂、胡定欣、姚子羚、張繼聰、謝安琪、胡楓、羅蘭、白茵等到達靈堂。

記者：司徒家傑