【湯馬戀】馬國明湯洛雯回應網民祝福 馬明靚湯：懷着感恩珍惜的心一直走下去
娛樂 10:52 2020/06/14
馬國明和湯洛雯被發現拍拖後大方認戀，獲得不少網民送上祝福，馬國明和湯洛雯更齊齊於社交平台上感謝大家。一向是社交平台絕緣體的馬國明近日破天荒開設IG，且發布首個IG Story，相信是受到女友兼IG女神湯洛雯影響。
湯洛雯於IG Story上載了獨角獸與小馬公仔的合照，並寫道：
獨角和小馬跟大家說：「大家全部窩心的祝福我們全收了，我們會懷着感恩珍惜的心一直走下去。」
【湯馬戀】馬國明認與靚湯已交往一段日子 孖公仔放閃照藏甜蜜密碼
馬國明一切隨緣
剛開設IG帳號的馬國明Repost了女友湯洛雯的Story，也成為其首個IG Story。向來低調處理感情事的馬明相信是受了女友影響，如今雙雙大方認愛，大放閃光彈！
馬明日前面對傳媒，回應與「靚湯」的戀情非常「自若」，承認二人有共識被拍到時便會公開，因為自己公報感覺像在「做新聞」。
馬明提到，自己和靚湯全無避忌，經常在公司「孖公仔」，但一直無人問及，所以不會刻意提起。
馬明亦借機大讚女友靚湯是和自己「幾啱的一個人」，加上話題投契。
馬明表示自己年紀不細，所以不會隱瞞大家，只是一切順其自然。
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撰文 : TOPick柴犬出動