【湯馬戀】馬國明湯洛雯回應網民祝福　馬明靚湯：懷着感恩珍惜的心一直走下去

▲ 湯洛雯和馬國明回應網民的祝福。

馬國明和湯洛雯被發現拍拖後大方認戀，獲得不少網民送上祝福，馬國明和湯洛雯更齊齊於社交平台上感謝大家。一向是社交平台絕緣體的馬國明近日破天荒開設IG，且發布首個IG Story，相信是受到女友兼IG女神湯洛雯影響。

湯洛雯於IG Story上載了獨角獸與小馬公仔的合照，並寫道：

獨角和小馬跟大家說：「大家全部窩心的祝福我們全收了，我們會懷着感恩珍惜的心一直走下去。」

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▲ 馬國明和湯洛雯齊齊感謝大家的祝福。（馬國明IG截圖）

馬國明一切隨緣

剛開設IG帳號的馬國明Repost了女友湯洛雯的Story，也成為其首個IG Story。向來低調處理感情事的馬明相信是受了女友影響，如今雙雙大方認愛，大放閃光彈！

馬明日前面對傳媒，回應與「靚湯」的戀情非常「自若」，承認二人有共識被拍到時便會公開，因為自己公報感覺像在「做新聞」。

馬明提到，自己和靚湯全無避忌，經常在公司「孖公仔」，但一直無人問及，所以不會刻意提起。

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▲ 馬國明和湯洛雯剛剛認戀。（東星圖片）

馬明亦借機大讚女友靚湯是和自己「幾啱的一個人」，加上話題投契。

馬明表示自己年紀不細，所以不會隱瞞大家，只是一切順其自然。

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