【鸚鵡來襲】鸚鵡逐漸減弱遠離本港　天文台改發一號戒備信號

▲ 天文台在上午10時40分改發一號戒備信號。

天文台表示，上午10時，熱帶風暴「鸚鵡」已在廣東陽江市登陸，並減弱為熱帶低氣壓，現時集結在香港香港之西南偏西約250公里，北緯21.7度, 東經111.8度附近，天文台預料，鸚鵡會移入內陸並逐漸減弱，並會遠離本港，本地風勢正在緩和，天文台在上午10時40分改發一號戒備信號。

在過去一小時，橫瀾島、赤鱲角及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時50、46及44公里，最高陣風分別為每小時59、62及67公里。鸚鵡的外圍雨帶正影響廣東沿岸，海面亦有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台預測，受偏南氣流影響，星期一及星期二大致多雲，仍有驟雨。隨著高空反氣旋增強，本周中後期華南沿岸天氣炎熱，天色好轉。

天文台昨日（13日）發出三號強風信號期間，維港在傍晚約6時出現彩虹罕有靚景，詳情即睇：https://bit.ly/2UH9ELa

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責任編輯：陳子謙