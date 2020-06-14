【崩壞婚攝】花6200蚊請婚攝作品慘不忍睹　新娘被拍下崩壞表情氣憤要求退款遭拒

▲ 崩潰新娘要求退款被婚攝公司拒絕。

結婚是人生大事，為了留下美好回憶，大部分新人都會聘用婚攝公司在婚禮當日全程拍攝。然而，台灣有一對新人卻遭遇悲慘經歷，花費2.4萬新台幣（約6280港元），卻換來十分參差的照片品質，令新人非常崩潰。

有網民在facebook群組「爆慶公社」分享友人的結婚經歷，表示新娘花費2.4萬新台幣聘用婚攝，屬於友情價，拍攝時間為訂婚半日，結婚半日，訂婚的拍攝一切順利，沒想到結婚當日卻成噩夢。

▲ 婚攝照片中有很多意義不明的餵食。（facebook圖片）

▲ 新娘的頸部露出青筋。（facebook圖片）

照片意義不明

新娘表示，結婚當日婚攝一直催促眾人上車，最終沒有拍攝全家福，而且從網民上載的照片可見，婚攝經常拍攝到新娘奇怪的表情，例如雙目無神、下巴突然用力到見青筋、甚至露出雙下巴等，而且有很多照片的意義不明，沒有重點，有許多黑白照、餵食照和長輩側身照等，令新人非常不滿。

▲ 新娘被拍下忍笑畫面。（facebook圖片）

▲ 新娘露出雙下巴。（facebook圖片）

新娘事後要求婚攝公司退款，對方則回應照片很主觀，新娘在服務後才要求退費，且拍攝後公司已向攝影師付款，因此拒絕退款。

拍攝本來就是一個很主觀的東西，我照片都給你了，你跟我說不要？

雖然婚攝公司提出向新人補拍全家福和孕婦寫真，但新娘認為很難要求所有親人都請假拍照，加上憂慮攝影效果而拒絕。不少網民看過照片後，紛紛笑言「很慘的照片」、「感覺我們自己拿相機拍就好了」、「這是喜劇片腳本嗎？」。

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責任編輯：王俊賢