【救救動物】痛心母象遭狂徒塞炮仗進口炸死　善心男無懼威脅捐土地予兩大象生活

▲ 印度一名男子捐出自己名下的土地予兩隻大象，只希望牠們可在自己死後繼續安全地生活。

印度喀拉拉邦（Kerala）一隻懷孕母象早前被餵食「炮仗菠蘿」，最終釀成一屍兩命的事件震驚各界。當中，當地一名男子得悉事件後毅然決定捐出自己名下的6.25英畝土地，希望在自己死後兩隻一直陪伴成長大象可繼續在這塊土地上安全地生活。

據印媒報道，來自印度比哈爾邦（Bihar）的50歲男子阿赫塔爾（Mohammad Akhtar），家族素有飼養大象的傳統。因此他自幼便和其中兩隻大象一同成長，兩隻大象一直被他當作家人看待，當中今年15歲的大象Moti更曾在童年時救過阿赫塔爾一命。

阿赫塔爾目前亦為亞洲象復育和野生動物基金會（AERAWAT）的負責人，自「炮仗菠蘿」一事發生後，他便不顧家人反對，捐出自己名下的土地，並以上述的兩隻大象姓名登記，以確保即使在他死亡後，兩隻大象仍可在這片土地上繼續安全地生活。

然而，他又透露知道自己有部份家族成員已經成為盜獵者的一份子，他們會與走私商人合作，透過盜獵大象以高價轉售，因此阿赫塔爾亦憂慮自己捐出土地予大象之舉恐遭他們報復。目前，他已為此向當地的狩獵保護官、警方尋求協助，同時也會栽培馴象師以保護大象。

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責任編輯:熊詠思