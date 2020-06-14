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【港區國安法】張建宗：立法令香港融入國家發展大局　是轉折關頭的「定海神針」

社會 11:06 2020/06/14

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張建宗指本港應堅守「一國」原則。（資料圖片）

政務司司長張建宗今日（14日）發表網誌，指認同國務院港澳事務辦公室副主任張曉明所說的「國家安全底線愈牢，『一國兩制』空間愈大」，又稱國安立法可說是香港轉折關頭的「定海神針」。

他表示香港回歸後更要堅定維護國家主權、安全、發展利益。在具體實踐中，必須牢固樹立「一國」意識，堅守「一國」原則，正確處理特別行政區和中央的關係，令香港能向前邁進，融入國家發展大局，開拓新空間和增添新動力，發展潛力和新機遇將會無限。

【港區國安法】曾鈺成稱立法針對外國勢力　非為DQ參選人

他又提到，近年所鼓吹的「港獨」、「民主自決」是明目張膽地挑戰國家底線，加上違法行動不斷升級，突顯了香港成為了國家安全的缺，故指香港局勢的發展變化已經到了中央不得不出手的地步。張建宗認為過去一年，社會動盪讓香港走向十字路口，國安立法可說是香港轉折關頭的「定海神針」，給香港重新出發的機會。

他續嚴厲譴責組織發動所謂「罷工罷課公投」，聲言反對國安立法，指其為損害港人利益的行為，又提醒涉事公務員同事必須認清事實，保持理性，潔身自愛，以免辜負廣大市民的期許。同時呼籲學生不要參與該等活動，以免讓自己成為別人玩弄政治的籌碼和擋箭牌。

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記者：郭家穎

 

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