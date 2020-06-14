【好人好事】50歲基層爸爸除口罩給女兒用　輕鐵窩心港男贈口罩呼籲港人互助

▲ 輕鐵窩心港男贈口罩呼籲港人互助。

在新冠肺炎疫情下，口罩已成為市民出入的必須品。但購買口罩的開支對於基層家庭而言，可能是百上加斤，因而不少基層家庭寧願「慳住用」，甚至不戴口罩。有一名港爸發文，分享他遇上兩名欠缺口罩途人的小故事，身體力行呼籲香港人行多一步，外出時帶多一至兩個口罩轉贈予有需要的人。

港爸於fb群組發文分享他遇見兩個小故事。港男先遇上一名問路的伯伯，港男看見伯伯的口罩已沾滿食物的污漬，所以估計伯伯已戴同一個口罩3至4日，港男於是將自己的後備口罩送給伯伯。

隨後，港爸搭乘輕鐵時又遇到一名50多歲的中年男人，拖著一名大約8歲的小妹妹。妹妹原本沒有戴口罩，中年男人除下自己戴住的成人口罩給女兒戴上，自己則沒有戴口罩。因尺寸不合，妹妹的口罩非常鬆。港爸見狀於是將自己身上最後一個口罩轉贈給妹妹，又教妹妹如何綁結使用令口罩更貼瞼。港爸稱，中年男人非常有禮貌，立即教妹妹稱「仲唔多謝叔叔！」

港爸留意到妹妹的衫褲都比較骯髒，一雙白鞋亦非常多污漬，估計可能是生活負擔較吃力人。港爸續指，自己平日習慣會帶上多幾個後備口罩，如遇到有需要的人便會轉贈，又指如果平時與兒子出街更會準備多幾個小童口罩，可惜當下恰好沒有小童口罩，否則可以轉贈數個予妹妹。

港爸發文後得到極大迴響，不少網民都大讚港爸的善心，同時呼籲其他人都效法幫助有需要的人。港爸又指，分享自己的經歷並非要「認叻」，而是希望香港人可以多行一步，幫助更多的人：

出呢篇圖文唔係想話畀人聽我送少少口罩畀人我有幾叻、而係想呼籲多啲有能力嘅人可以主動啲去幫助有需要嘅人。唔好睇小一個口罩、雖然只係幫人一個口罩但可能你會救返一條人命！

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢