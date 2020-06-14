港鐵車公廟站外車禍車CAM片曝光　40歲女遭貨Van撞飛十數米命危

▲ 沙田車公廟附近昨日（13日）發生一宗恐怖交通意外。

沙田車公廟附近昨日（13日）發生一宗恐怖交通意外，昨午4時許，港鐵車公廟站外車公廟路，一名40歲中年女子，懷疑過馬路時未依燈號，遭一輛輕型貨車撞飛十數米重創，手、腳及身受傷，昏迷送往威爾斯親王醫院治理，截至今早（14日）10時，情況仍然危殆。

有關是次交通意外的車Cam片段在網上流出，疑是涉事輕型貨車拍攝所得，片段顯示，昨日下午4時4分，輕型貨車正沿車公廟路往第一城方向行駛，駛至沙田頭路交界一個行人過路處時，撞上一名正過馬路的女子，該名女子被撞飛十數米後倒地不醒。片段顯示，當時行人過路燈疑顯示為紅燈，貨車亦疑未有減速。

警方表示，涉事30歲的輕型貨車司機通過酒精測試，經初步調查，他涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。

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責任編輯：陳子謙