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【湯馬戀】靚湯妹妹湯樂瑤賀家姐出pool　湯鎮宗夫婦滿意未來女婿馬國明：值100分

娛樂 12:34 2020/06/14

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

湯家對馬明相當滿意。

靚湯湯洛雯和男神馬國明齊齊公開認戀，外間反應十分正面，對湯洛雯和馬國明紛紛送上祝賀。至於湯洛雯妹妹湯樂瑤，也向家姐和未來姐夫送上祝福，湯洛雯爸爸湯鎮宗更是對未來女婿相當滿意。

湯洛雯一家對馬明印象良好，成功融入「湯」中，相信大家都很期待二人能夠開花結果。

【湯馬戀】馬國明湯洛雯回應網民祝福　馬明靚湯：懷着感恩珍惜的心一直走下去

湯樂瑤和湯洛雯姊妹感情深厚。（湯樂瑤IG圖片）

湯樂瑤叮囑馬明要好好照顧家姐。（湯樂瑤IG截圖）

湯樂瑤祝福姐姐

妹妹湯樂瑤於社交平台恭賀家姐拍拖：「好開心我個終極宅女家姐終於出pool！」她又叮嚀未來姐夫馬國明：「好好照顧，好好錫佢，大家互相珍惜好好相處啦！」

靚湯爸爸湯鎮宗日前受訪時表示對馬明的印象很好，大讚他對任何人都很有禮貌且很踏實，又笑言其唯一的缺點是太低調，認為只要有實力便不需要太低調。

他表示感謝大家對女兒和未來女婿的祝福，並向二人送上祝福。

【男神封盤】馬國明被揭秘戀湯洛雯　靚湯曾與羅天宇相戀

湯爸爸和湯媽媽都很喜歡馬明。（湯樂瑤IG圖片）

湯家很滿意馬國明。（湯樂瑤IG圖片）

靚湯媽媽大讚馬明

湯媽媽也大讚馬明人前人後都斯文有禮，給他100分並希望他之後能超越滿分。

未來岳母笑言馬明見家長時「驚驚哋」，並期望將來能一嚐其廚藝，又指靚湯不懂得下廚，希望二人能開心結果。

她透露靚湯和馬明已「煲電話粥」煲了一段時間，二人於確認對方後才決定見家長，並相信女兒的選擇並很放心將女兒交給馬明。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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