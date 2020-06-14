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【梁潔華出殯】黃日華送愛妻最後一程　女兒黃芷晴灑淚不捨亡母

娛樂 11:54 2020/06/14

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黃日華父女送梁潔華最後一程。

黃日華太太梁潔華在上月離世，黃日華為愛妻在昨日（6月13日）於紅磡世界殯儀館設靈，今早（6月14日）出殯。儀式在今天早上8時半舉行。梁潔華年邁的媽媽由親友攙扶下出席，無奈白頭人送黑頭人，梁母仍很堅強，表現平靜，送亡女最後一程。此外，苗僑偉、曾志偉、胡楓、林建明亦有到場。

大約9時40分左右，大殮儀式完成，黃日華與女兒黃芷晴穿黑色素服步出靈堂，黃芷晴捧着亡母遺照，神情十分哀傷、雙眼泛淚光，黃日華忍哀痛在芷晴身邊輕扶女兒。

【梁潔華設靈】劉德華攜朱麗倩送別好友亡妻　苗僑偉向好兄弟黃日華致哀

（東星圖片）

【黃日華喪妻】憶亡母梁潔華生前點滴悼念　黃芷晴承諾照顧黃日華

靈車直駛鑽石山火葬場，他們按照傳統，先檻火盆、洗手、再接過紅利是。

之後，哀傷黃日華父女向傳媒鞠躬合十，華哥說：「辛苦晒！」接著眾人到志蓮淨苑舉行纓紅宴。

黃日華對太太情深一往，在喪禮的紀念小冊內，他給愛妻的信中便寫道：「遺憾地未能同您退休後環遊世界；遺憾地未能給您終身幸福、健康；遺憾地未能跟您執子之手、白頭到老，但有幸地娶到您係我一生中做得最成功、最驕傲的事。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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