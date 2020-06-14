【新冠肺炎】中美日韓現第二波疫情跡象　美研究揭病毒已突變傳染力劇增

▲ 美國近日有研究發現，新冠肺炎病毒曾發生基因突變，導致更容易感染人體細胞。

新冠肺炎疫情爆發至今雖然一度有所緩和，不過中美日韓的疫情近期再現反彈的趨勢。美國近日有研究發現，新冠肺炎病毒曾發生基因突變，導致更容易感染人體細胞。

全球各地病例回升

據美國約翰斯霍普金斯大學統計，全球新冠肺炎確診人數已超過776萬，死亡人數逾42萬，確診個案遍及188個國家及地區。當中疫情本來有所放緩的中國，首都北京近日再新增數十宗本地確診病例，病例被指與北京豐台區的新發地市場有關；而美國亦受到蔓延全國的反種族歧視示威影響，多個州份的確診個案亦再度回升。

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日本北海道多間提供卡拉OK服務的咖啡店近日亦爆發疫情，共有41人染疫，當中包括咖啡店的職員及顧客；而人口佔南韓近一半的首爾大都會區，近日仍持續出現一系列群組感染，個案與宗教集會、物流中心和運動場所有關，全球各地大有爆發第二波疫情的趨勢。

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專家：病毒1月己突變

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，佛羅里達州斯克里普斯研究中心（Scripps Research Institute）的研究人員近日公布最新實驗結果，表示「新冠肺炎病毒已產生基因突變」，病毒突變對棘狀蛋白（spike protein）產生影響，導致這些蛋白更穩定，使病毒更容易侵入人體細胞，形同更易受到感染。不過，研究人員也指出，突變是否會改變疫情發展還須進一步研究。

報道亦引述美國科學家海瑟廷（William Haseltine）指出，病毒早在今年1月中旬就曾出現過突變，當時使病毒更具傳染力，他坦言：「這並不表示病毒更具致命性，但傳染力提高了約10倍。」

事實上，港府抗疫專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉早前亦指出，本港新冠肺炎首波疫情已接近過去，但中秋過後勢必出現第二波，其嚴重程度或遠超首波。他又說，香港防疫工作或持續至「明年今日」。

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責任編輯:羅嘉欣