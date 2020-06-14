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【巨型耳屎】孩子聽力下降憂中耳炎求醫　醫生掏出兩坨發黑巨耳屎瞬間暢通

兒童健康 15:01 2020/06/14

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醫生為孩子掏出兩坨巨型耳屎。

小朋友聽力變差，父母往往擔心孩子是否耳朵出現問題，其實有時是耳屎作怪。近日台灣兒科醫生楊為傑就看過一個個案，媽媽擔心孩子患有中耳炎，醫生檢查之下發現是孩子耳道被巨型耳屎塞住，他為孩子清出兩坨耳屎後，孩子的聽力就回復正常。

楊為傑醫生在facebook專頁分享，近日有孩子因聽力下降來看診，媽媽原本擔心孩子患上中耳炎，但他檢查之下發現是兩邊都有巨型耳屎塞住，於是就幫他把兩坨已經發黑的耳屎清出來，孩子聽力就正常了。

不過，楊醫生提醒，平時沒有需要特別為小孩清耳屎，多數耳朵會自行清潔，除非孩子出現耳朵痛、聽力減退等問題，才需要前往看醫生，按醫生判斷是否需要清理耳屎。

楊醫生在facebook展示兩坨巨型耳屎。（facebook圖片）

大部分人耳垢會自行排出

本港耳鼻喉科專科醫生黃漢威過往在接受TOPick訪問時表示，正常情況下，大部分人的耳垢都可以自行排出，即使是油耳垢較黏，也不表示會較難排出，因為它的質地相對地滑，理論上會很暢順地排出。

如果耳垢在耳道內積聚太多又出不來，最壞情況可以把外耳道撑闊，基於樽頸原理，出口窄而裏面闊，形成了大山洞，耳垢更是出不來，若不理它，最終耳垢太多可能會連耳膜也壓穿。

黃漢威醫生指，如去到這階段，患者應該會因耳仔痛而求診。他強調，清理耳垢不像剪髮，並沒有定期清理的必要，清理耳仔的宗旨是：「見到的地方盡管清，見不到的地方則千萬不要胡亂弄。」

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責任編輯：王明芳

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