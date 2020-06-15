【新冠肺炎】疫情下衞生署熱線中心接逾20萬個電話　牙醫化身接線生為人母解憂

▲ 衞生署2019冠狀病毒病熱線中心自1月起為市民服務。（程志遠攝）

為應對今次疫情，政府各個專責部門亦有相應的抗疫措施，其中衞生署衞生防護中心絕對佔關鍵一位，中心因應疫情設立了兩條熱線電話，解答市民或遊客在疫情下遇到的疑難。衞生署護士總監馮瑪莉指熱線在1月22日開始運作，至今已收到逾20萬個電話，現時有200多位工作作人員負責接聽市民的查詢，每日可處理達4000個來電。負責接線的工作人員除了衞生署現職護士外，也有多位來自私家診所的醫生及護士，眾人經過1至3日的訓練後就會正式開始接聽公眾來電，當中涉及確診個案追蹤、心理輔導、資料查詢及安排病人送院等工作。

【新冠肺炎】新確診者肺部帶病毒 袁國勇憂祿泉樓單位或因空氣傳播致感疫

牙醫化身接線生 難忘為助返港人士母解憂

熱線中心除了有多名註冊護士外，亦有專科醫生接聽來電，當中有40位更是牙科醫生，高級牙科醫生何慧美就是其中一位，她提到自3月暫停非緊急服務，相關的牙醫工作亦隨即暫停，當知道熱線中心需要人手，加上過往在預防交叉感染上已有一定的訓練，就決定來熱線中心幫助，為抗疫出一分力。何慧美指初到中心時幸得護士長指點，經過一天的訓練後就正式開始化身接線生。

▲ 本為牙科醫生的何慧美（左）亦化身成接線生，為市民解難。（程志遠攝）

想回在熱線中心的日子，她提到一個令她難忘的個案。有關來電個案來自一位母親，其女兒曾與確診者乘坐同一班航班從倫敦回港，該母親得悉後一直十分擔心，惟當時何慧美手上仍然未有有關當日該航班的即時資訊及確診者的座住編號，只好先安慰對方的情緒。豈料迎來對方的質詢，指為何熱線中心會沒有相關資料，又指責說「點解熱線中心咩都唔知」。惟何慧美坦言當時明白對方的心情，

自己同樣是位媽媽，明白家人如果有機會受感染都會好擔心，都會想盡快知道相關資料！

在資料未有更新的情況下，她只好承諾一有相關更新時會即時回電予對方。奈可當天晚上仍然未有相關的資料更新，但何慧美依然屢行承諾，致電對方並將事實告知。此舉卻反而令對方感到窩心，

對方本來可能不會期望真的有回電，但收到我的來電後令她知道女兒的情況是備受關注的。

經過此事後，何慧美認為熱線中心可以透過跟進個案而幫到市民，自己也因而感到十分開心。

【捐血助人】捐血661次最高紀錄保持者獲紅十字會獎項 為救人注重健康戒吃「乾炒牛河」

多元化服務涉心理咨詢 福慧精舍群組查詢來電最多

疫情下，不少人的日常生活都大受影響，中心發現有不少來電者亦有心理需要。馮瑪莉提到發現有關個案時，公共健康護士就會接手案件，作簡單評估後以看是否需要轉介至心理方面等專家處理，相關個案多涉及滯留港人，如早前滯留於鑽石公主號及武漢等地的港人。當中有關心理方面的處理共分為兩種，包括接線護士會問題相對輕微的個案作即時提供相應的支持，又或提供有關心理支援的熱線電話；而複雜的個案就需要再作轉介予衞生署的心理專家作輔導。高級護士長鄺淑真指中心同事在面對這類個案時，都會以正面思維面對市民需要，耐心解決問題。

▲ 衞生署護士總監馮瑪莉指熱線中心自1月至今已接到逾20萬個來電。（程志遠攝）

同為接線生之一的護士長謝漢宇表示熱線的受理範圍大，當中涉及多項服務，由確診個案追蹤至轉介病人心理輔導等亦一一涵蓋在內。他分享說自己為了能更有效的處理來電者查詢，在工餘時間亦會緊貼新聞報導，以了解疫情的最近消息及走勢。他續提到福慧精舍群組的來電最多，基於不少該群組涉及長者，家人也許都紛紛擔心長者們會較易受感染而致電查詢做法。中心熱線多會為來電者提供防疫的資訊及實用做法。馮瑪莉指在「新常態」下，未來或要繼續與疫症共存，中心現時每日仍然接聽達2000個來電，預計短期內中心仍需持續運作，未來亦會招聘更有人手以應付疫情走勢。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：郭家穎