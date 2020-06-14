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陳肇始：不排除逐步放寬限聚令　絕無任何政治考慮

社會 12:27 2020/06/14

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陳肇始表示，假如疫情持續穩定，不排除在許可的情況下，逐步放寬就群組聚集的限制。（食衞局網誌）

食物及衞生局局長陳肇始表示，政府會持續審視疫情發展，適時調節防疫抗疫策略和措施，假如疫情持續穩定，不排除在許可的情況下，逐步放寬就群組聚集的限制，例如群組聚集人數的上限或增加獲豁免的群組聚集。

她強調，所有防疫措施均以公共衞生和保護市民健康為原則，絕無任何政治考慮，對於早前有評論指限制群組聚集是「政治打壓、針對政治集會」，她再次嚴正指出有關的言論毫無事實根據。

陳肇始又說，一直與內地和澳門的衞生部門，在「粵港澳聯防聯控」的基礎上，現時似乎較有條件有限度地放寬從廣東省或澳門來港的人流，當局首階段會先考慮便利必要來往粵港或港澳人士，有關措施落實後會盡快公布。

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責任編輯：陳子謙

新冠肺炎疫情 陳肇始 食物及衞生局 限聚令

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