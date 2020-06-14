屯門「水門雞」店主遭4名男子襲擊　暫未有人被捕

▲ 屯門「水門雞」店主遭4名男子襲擊。（店舖fb圖片）

位於屯門新青街12至24號的「水門泰式雞飯專門店」，昨晚（13日）近10時，一名吳姓店主遭4名男子以棍及揮拳襲頭襲擊，頭部及手指受傷，清醒由救護車送往屯門醫院治理。

警方表示，涉案疑兇為4名男子，年齡大約20至30歲，身高1.7米至1.8米，案發時戴口罩，其中兩人身穿黑色衣物，兩人身穿白色衣物，一人持伸縮棍，向受害人以棍及拳襲擊其後逃去。警方接報到場經初步調查，案件列作襲擊致造成實際身體傷害處理，交由屯門警區刑事調查隊第八隊跟進，暫時未有人被捕。

▲ 「水門泰式雞飯專門店」店主遭4名男子以棍及揮拳襲頭襲擊。（店舖fb圖片）

該店事後於facebook發帖，呼籲知情者提供4名兇徒身分及事件詳情線索，將提供50萬元酬金。另根據該店facebook，涉事屯門分店於本月4日新開張。

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責任編輯：陳子謙