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【母子戀】40歲失婚婦拍拖兩個月閃婚　嫁閨蜜25歲兒子好姊妹變婆媳

親子 14:56 2020/06/14

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40歲婦人嫁25歲閨蜜兒子。

愛情無分年齡界限，內地網絡近日流傳一名40歲的女子嫁了一名比她小15歲的男子，而這名男子更是自己43歲閨蜜的兒子，兩人一夕間從閏蜜變成婆媳，但雙方相處依然開心快樂。

近日有一名40歲內地女子安娜在網上發布影片，展示與25歲丈夫的結婚證書，並講述自己的婚姻經歷，她是一家整形美容醫院的管理層人員，曾經有過一段婚姻，但最後因經營不善而分離，兩人亦有過一個孩子。

拍拖兩月閃婚

而安娜有一名認識17年的閨蜜，閨蜜在18歲那年生下兒子，安娜在孩子年幼時有協助照顧，更與閨蜜的兒子在2003年留下一張合照，照片中的她23歲，男孩才8歲，那時她把對方當成小孩子。

然而，隨著男孩漸漸長大，兩人竟互生情愫，在安娜40歲、男子25歲時，兩人拍拖兩個月就閃婚，她的閨蜜直接變成奶奶。

雖然兩人相差15年，但女方保養得宜，看起來仍非常年輕。如今兩人結婚已兩年，女子表示，與閨蜜相處依然開心快樂，只是談話內容與以前不太一樣。

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責任編輯：王俊賢

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