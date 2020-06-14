【玩具天后】購入估值逾百萬收藏品　戴祖儀為新玩具開箱：已升值8倍【有片】

▲ 戴祖儀收藏了不少玩具。

TVB綜藝節目《學是學非》內的是非精戴祖儀最近帶大家到其玩具課金場分享其收藏的玩具，又親自為已升值8倍的新玩具開箱。被指是富家女的戴祖儀一直以來靠自己的付出賺錢，並邀請其他收藏家與她一起交流分享。

戴祖儀上載了以「【新重課戰場】 空山基 Sorayama 晒冷開箱 X 真理衣 TheRealProject」為題的影片，跟網民分享其收藏品。

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▲ 戴祖儀跟大家分享其收藏品。（戴祖儀YouTube截圖）

祖儀有兩個放置玩具的Studio，她這次帶大家到其中一個玩具課金場，並謂：「這個Studio是擺放藝術成份較高的玩具，也即是比較貴的藝術品。」

祖儀說：「我近年很喜歡空山基（Hajime Sorayama），他是被喻為其中一位最有潛力的日本潮流藝術家。」

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▲ 戴祖儀很喜歡機械人。（戴祖儀IG圖片）

她又於鏡頭前開箱，戴上手套的她拆開最新購入的新玩具，「這是升了8倍價錢的Figure，原價為1,700美元。」開箱後，她忍不住說：「嘩！真的很美啊！很光滑啊！聽說主要是看『浪』的接駁位做得好不好及光不光滑、『機械人』的造工是否仔細，以及它的設計。」

Studio內放有兩幅一模一樣以滑浪為主題的畫作，「限量版的畫都是有號碼，但這裏除了限量畫作外，也有一幅是AP，即Artist Proof，比覺得比有Number更厲害，因為可能只有一幅是AP。」

▲ 戴祖儀是玩具收藏家。（戴祖儀IG圖片）

▲ 戴祖儀很喜歡玩具。（戴祖儀IG圖片）

祖儀一直被指有一個富爸爸，不過她否認這一切都是來自爸爸，「不是富爸爸，只是努力工作的普通幸福家庭。」她表示是這一切都是自己努力而成的結婚，希望能繼續跟大家分享更多收藏，並有意邀請其他愛好者一起交流。

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